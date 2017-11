Besuch des „Erlebnis-Zoo Hannover“ am 14. Oktober 2017

die

Kosten für Eintritt, Fahrkarten und für Essen und Trinken während des ganztägigen Ausfluges übernahm der Verein, wofür der Vereinsvorstand erfolgreich um Unterstützung geworben hatte. Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung als Träger der Initiative „Stiftungen helfen – Engagement für Geflüchtete in Niedersachsen“ sowie die Integrationsbeauftragte der Stadt Langenhagen stellten schnell und unbürokratisch finanzielle Zuschüsse zur Verfügung, durch die gut drei Viertel der Kosten gedeckt waren. Durch diese Zusagen konnte die „Willkommensgruppe“ den Zoobesuch zeitig planen und organisieren. Herzlichen Dank an die Stadt Langenhagen und an die Lotto-Sport-Stiftung!Sogar das Wetter „spielte mit“ - der 14.10. 2017 war ein sonniger Herbsttag. Vor dem Start mit der Stadtbahn Linie1 ab Haltestelle Berliner Platz wurden gelbe Westen verteilt, damit sich die Gruppenmitglieder im Zoo besser erkennen bzw. finden konnten.Denn selbstverständlich wurden aus unserer großen Gruppe nach dem Eintritt in den Zoo diverse kleinere Gruppen, die sich meist zu den ihnen bekannten Betreuerinnen und Betreuern der „Willkommensgruppe“ gesellten. Diese hatten auch im Zoo so einige Fragen zu beantworten. Wie gut, dass es an den Gehegen Tafeln mit Informationen über die Tiere und ihre Lebensräume gibt! Wie zu erwarten war, enterten viele unserer Begleiter ein Boot, um auf dem „Sambesi“ auf Entdeckungstour durch Afrika zu fahren. Da waren erst einmal die Giraffen die Größten. Das relativierte sich später allerdings – beim Besuch der Elefanten!Die Gorillas haben sich direkt vor unseren Augen intensiv mit ihrer gegenseitigen Körperpflege beschäftigt, und so gab es ein bisschen Deutschunterricht der besonderen Art: „Mich laust der Affe!“ Und die Benimm-Regel, dass man Besuchern gefälligst nicht das blanke Hinterteil (bewusst?) zuwenden soll. Andererseits: So ein Gorilla-Chef hat seinen Clan im Griff...Die Show mit den Robben und dem Seeadler war eine erlebnisreiche Abwechslung und gleichzeitig eine willkommene „Laufpause“. Besonders haben uns die Freiflüge des Seeadlers beeindruckt.Diese Tiere waren schon weit gehend bekannt. Dagegen hatten Einige aus unserer Besuchergruppe noch nie im Leben etwas von Rentieren gehört oder gesehen. Aber besonders ängstlich waren unsere Schützlinge nicht. Einzelne Kinder trauten sich in das Gehege der Pelikane, und die großen Vögel ließen sich sogar streicheln.Zur Erholung der Eltern und zusätzlichem Vergnügen der Kinder hat der Zoo bekanntlich einen großen Spielplatz zu bieten. Erwartungsgemäß waren die Kinder kaum von der Gummireifen-Rutschbahn und dem Trampolin weg zu bekommen, so dass gleich der Wunsch nach Wiederholung geäußert wurde.Die Eltern ließen es sich so lange mit einem Picknick ebenfalls gut gehen. Dabei konnte sogar ein wenig geklönt werden, denn dazu reichen die Kenntnisse der deutschen Sprache inzwischen auch bereits aus.Nach rund fünf schönen Stunden nahte die Schließung des Zoos, und die Heimfahrt wurde angetreten. Während der Fahrt hatte jede und jeder etwas zu erzählen, so erlebnisreich war der Zoobesuch gewesen. Dabei fand wieder die eine und andere „Deutschstunde“ statt. Beispielsweise hatten unsere ausländischen Freunde mit Mühe gelernt, dass unser Verkehrsmittel „Straßenbahn“ heißt. Und warum fahren wir jetzt in „Straßenbahn“? Hat wohl was mit der Grammatik zu tun...Nochmals vielen Dank an die Stadt Langenhagen und an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, die unserem Verein und den von uns betreuten Geflüchteten durch ihren Zuschuss ermöglicht haben, diesen abwechslungsreichen, schönen Tag im „Erlebnis-Zoo Hannover“ zu verbringen.Verein Gemeinsam leben in Langenhagen e.V.