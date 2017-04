Ausstellung zum Erfinder & Demokraten Karl Drais und der Fahrrad-Zeit danach: "200 Jahre Fahrrad!!" ADFC-Sonntags-Radtour nach Burgdorf

200 Jahre!In diesem Jahr feiert das von Karl Drais von Sauerbronn in seiner Urform als Laufrad erfundene Fahrrad seinen 200. Geburtstag.Zu diesem besonderen Jubiläum lädt derzu einer interessanten Radtour zur beeindruckenden Ausstellung der Radfahrgalerie im Stadtmuseum Burgdorf ein.Die Ausstellung „200 Jahre Zweirad – von der Laufmaschine zum Velomobil“ lässt zweihundert Jahre der Fahrradentwicklung mit interessanten Ausstellungsobjekten Revue passieren. Für die Zusammenstellung sind Walter Euhus (Langenhagen) und Gerhard Rickert (Burgdorf) verantwortlich.TeilnehmerInnen:- Gäste,- ADFC-Mitglieder.Zeit & Ort:- Abfahrt: Sonntag., 23. April 2017, 12 Uhr im Rathaus-Innenhof Langenhagen,- Ende: Sonntag, 23. April 2017, ca. 17 bis 18 Uhr an der Strandbar "Seaside" am Silbersee.- Öffnungszeiten des Museums in Burgdorf am Sonntag: 14 bis 17 Uhr.Route:- 48 Kilometer.Kosten:- Radtour frei,- Museumseintritt frei,- Spenden gerne willkommen.Einkehr:- unterwegs und am Ende auf eigene Kosten.Social Networks:- - - - -Zur Niederlage Napoleons 1815 in Waterloo trug u.a. diese Ursache bei:Aufgrund der Asche in der Atmosphäre gab es Hungersnöte und Missernten,die u.a. die Haltung von Pferden als wesentlichem "Transportmotor" auf dem Lande auch noch 1817 sehr erschwerten:Carl Drais dachte zeitgleich nach,wie Reisende ihre Wege ohne Pferd und ohne pferdegezogene Kutsche zurücklegen können:Und er erprobte es vor 200 Jahren, am 12. Juni 1817, erstmals,mit einer "Radtour" von Mannheim nach Schwetzingen und zurück.Mehr zum Leben des großen Erfinders und des strikten Demokraten Karl Drais hier: