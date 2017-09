Duo Shimasira beim Auftritt und im Urlaub

Shimas Bericht

Erst hatten wir, Shima und ich, einen super tollen Auftritt bei der Franziskus Gemeinde in Fahrenheide und danach einen 4 Tage Urlaub in Heilbad Heiligenstadt.Shima hat ihren Bericht schon eingestellt:Hier nun meine Bilder:Vom Auftritt selber gibt es noch keine Bilder, nur von uns beiden in den Kostümen in denen wir getanzt haben.Von Heiligenstadt habe ich einige schöne Aufnahmen gemacht. Shima hat ähnliche Aufnahmen in ihrem Bericht.