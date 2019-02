„Alt“ wird „Neu"

Es standen auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Hierbei hat sich der Vorstand geschlossen zur Wiederwahl gestellt und ist auch einstimmig in seinen Ämtern bestätigt worden. Die Vorsitzende Frau Martina Rust bedankte sich für das Vertrauen in Namen aller Vorstandsmitglieder. Eine kleine Änderung gab es dann doch, denn der Vorstand hat sich vergrößert. Frau Gerlinde Fiebig ist neu als Beisitzerin gewählt worden.Zu den schönen Aufgaben eines Vereins, gehört es aber auch auf treue Unterstützung zurückblicken und zählen zu können. Und so konnten untern den Anwesenden drei Personen für ihre 40jährige Mitgliedschaft und 11 Personen für ihre 50jährige Mitgliedschaft geehrt werden.