49. HAJ-Flughafen-Volksradfahren am Sonntag, 4. Oktober 2020: Hinweis auf eine Blau-Gelb-Veranstaltung in Langenhagen

Blau-Gelb-Veranstaltung:

49. HAJ-Flughafen-Volksradfahren

Volks-🚲-Fahren.Moin zusammen!Das Volksradfahren von Blau-Gelb Langenhagen wird im Jahre 2020 in einer geänderten Form stattfinden: Siehe Bild.Blau-Gelb ruft zum Sonntag, den 4. Oktober 2020, zum Volksradfahren unter Corona-Bedingungen aus: Vielleicht hat die/der eine oder der/die andere Lust, auf der bekannten Strecke einmal um den Flughafen Hannover-Langenhagen HAJ zu fahren, einfach mal so ....Diese Meldung basiert auf einer Info des Radsport-Club Blau-Gelb Langenhagen von 1927 e.V.:Derweist gerne auf Veranstaltungen Dritter rund ums 🚲 hin, in diesem Falle die von Blau-Gelb, hin.ist zur Zeit noch ein anderes Datum für das 49. Volksradfahren als auf dem Bild zu diesem Beitrag angegeben: Blau-Gelb nimmt die entsprechenden Anpassungen demnächst vor.Derweist - wie auch bei allen seinen eigenen Veranstaltungen - auf die Einhaltung geltender Vorschriften, wie u.a. StVO sowie Corona-Vorschriften, außerdem bittet er auch für diese Veranstaltung um Vorsicht und Rücksicht, Freundlichkeit und Gelassenheit.