48.(!) HAJ-Volksradfahren Langenhagen

...Derrichtet in jedem Jahrdas große HAJ-Volksradfahren aus:Am 16. Juni 2019 startet die Veranstaltung zum 47. Mal, wieder unter der Schirmherrschaft des Sportringes Langenhagen.Die Strecke ist etwa 25 Kilometer lang.Eine Voranmeldung ist nicht nötig:Die Anmeldung erfolgt vor dem Start bei Zahlung einer geringen Startgebühr.Kinder unter 7 Jahren fahren kostenlos mit.Jeder Teilnehmer erhält einen Pin.Startzeit: 9.00 bis 12.00 Uhr, Ende: 14.00 UhrEs gibt sechs Startorte jeweils in Langenhagens einzelnen Ortsteilen:- Langenhagen: Robert-Koch-Realschule- Godshorn: TSV Godshorn Spielplatzweg- Schulenburg: Schützenhaus Roter Weg- Engelbostel: Heidestraße/Edeka-Markt- Kaltenweide: Schützenhaus- Krähenwinkel: Hotel/Restaurant "Jägerhof"Die einzige Fahrrad-Veranstaltung, an der seit Jahrzehnten ALLE Langenhagener Ortsteile beteiligt sind, ist das "Volksradfahren" des Radsport-Club Blau Gelb Langenhagen von 1927 e.V.: