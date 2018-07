25-km-Radtour am So., 5.8.: Hiroshima-Abend-Veranstaltung im Kirschbaum-Gedenkhain/Bult

https://www.hannover.de/content/download/665849/15976131/file/Hiroshima-Tag2018.pdf

Radtour.Der Hiroshima-Gedenkhain besteht u.a. aus 110 Kirschbäumen: Je ein Kirschbaum für 1.000 der 110.000 der direkt beim Bombenabwurf getöteten Einwohner.Am Vorabend des Gedenktages lädt das Hiroshima Bündnis zum Nachdenken über die Atombombenabwürfe vor 73 Jahren und die Konsequenzen daraus für heute ein.Details im Flyer der Stadt Hannover auf Seite 2 unten,dort links auch das Grußwort von Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok:Kerzen:Im Verlauf des Abends sollen Kerzenlichter aufgestellt werden, um an die Opfer des Atombombenabwurfs zu erinnern: Bitte bringen Sie Kerzen und Feuerzeug/Streichhölzer mit!Bitte daran denken:Die Rückfahrt mit dem Fahrrad erfolgt bei Dunkelheit, so dass alle Räder auch mit funktionsfähiger, vorschriftsmäßiger Beleuchtung ausgestattet sein müssen.Zeit / Ort:Sonntag, 5. August 201818:45 h: Treffen im Rathaus-Innenhof Langenhagen20:00 h: Beginn der Veranstaltung imFahrtlänge:Gesamte Radtourstrecke Hin- und Rückfahrt 25 km.Vorläufer:Die "ADFC-Ortsgruppe Hannover Stadt" führte am Sonntag, 8. Juli 2018, diese Radtour Sicherheitshinweise: