Sicher ist sicher(er)!? ADFC startet - am Samstag um 10 - vierteilige Sicherheitsaktion mit Radtour

Auftakt-Radtour.Zum Auftakt einer vierteiligen Sicherheitsserie zur Reduzierung von Unfällen lädt die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen ein:Samstag, 6. April 2019 um 10 Uhr startet die 25-km Radtour auf der Nordseite des Langenhagener Rathauses und führt zur Fahrschule Kölling in Vahrenwald, wo nach einer ersten Einweisung zunächst die Situation am Lkw virtuell per 3D-Brille selber erfahren werden kann.Im zweiten Schritt können sich die TeilnehmerInnen auch selber an das Steuer eines Lkw setzen, um Radfahrer selber mal in den Spiegeln des Lkw zu erspähen. Und suchen, ob sie einen "toten Winkel" finden ...Die Mitfahrt auf dieser Radtour ist für alle Gäste und alle ADFC-Mitglieder frei, Spenden sind willkommen.Die Serie der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen umfasst diese weiteren drei Schritte:Donnerstag, 25. April, 19 Uhr:Gesprächsrunde: Rad & Lkw - bessere Partner durch Verständnis & Technik (SCL)3.Sonntag, 5. Mai, 10 Uhr:Neu- (und Alt-)Bürger-Radtour mit Zwischenstopp bei Fa. Böhm Güterverkehr GmbH (Rathaus)4.Samstag., 15. Mai, 15 Uhr:Zweirad-Sommerfest, mit der Möglichkeit, einen Lkw mit Abbiegeassistent zu besteigen (Maisel's Biergarten). Weitere Infos auf.1.Donnerstag, 4. April 2019: HAZ Langenhagen unten links2.Freitag, 5. April 2019: HAZ Hannover, "Was tun am Wochenende- - - - -Die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen fordert zur Sicherung des Radverkehrs vorrangig diese drei Schritte:1.Ampelschaltungen zeitlich generell trennen für- rechtsabbiegende Lkw,- geradeausfahrende Radfahrer.2.Rasche Ausstattung von ALLEN Lkw mit Abbiegeassistenten.3.Bessere Einhaltung von Regeln durch alle.- - - - -