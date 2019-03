Selbsttest kostenfrei - Do., 11.4.2019(?): Rauf auf Bock - wie siehst DU die Radfahrer aus dem Lkw-Führerhaus?

Achtung:

Noch sind Terminänderungen vorbehalten!

vierstufigen Serie

"Die Sommer-Aufklärung 2019"

Radtour-Abfahrt.Für alle Gäste und für die ADFC-Mitglieder:- Mitmachen kostenfrei,- Spenden willkommen,- Anmeldung NICHT erforderlich.Alternative: So., 7.4. 2019, 10 Uhr.Zu einem zweistufigen Sicherheits-Selbsttest lädt der ADFC Langenhagen die Radfahrer ein:Selbsttest am 3D-Video-Stand, mit 3D-Brille:- Wie fährt sich ein Lkw?- Was ist aus dem Führerhaus zu sehen?- Wie sind Radfahrende zu sehen, besonders beim Abbiegen?Rauf auf den Lkw, und ran ans Lkw-Steuer (im Stillstand, natürlich!):- Wie fühlt es sich von hoch oben an?- Was ist tatsächlich aus dem Führerhaus zu sehen?- Was macht ein Lkw-Fahrer alles während der Fahrt?Diese Selbsttests erfolgen im Rahmen derder ADFC-Ortsgruppe Langenhagen zum Verhältnis Lkw/Rad:: Radfahrer / Lkw-Fahrer - SO sehen wir und gegenseitig: Besichtigung Lkw mit AbbiegeassistentBesteigung Lkw mit Abbiegeassistent & Spiegel-Einstell-PlanenAlle Termin-Infos hier:Start der Radtour zu den Tests- am Donnerstag, 11. April 2019, 9:30 Uhr (oder Alternativtermin, s.o.),- ab Innenhof des Rathaus Langenhagen.Mitfahrt und Test frei, Spenden willkommen.- Verkehrssicheres Rad, und