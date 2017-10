Die Goldenen Low Carb Regeln

Am Anfang jeder erfolgreichen Ernährungsumstellung steht die Gewissheit, etwas Gutes für sich und seinen Körper zu tun. Dabei mag Low Carb auf den ersten Blick als Wahl etwas schwierig erscheinen - wer möchte schließlich freiwillig auf Kartoffeln und andere Sättigungsbeilagen verzichten? Dabei kann es so einfach sein, die Ernährung umzustellen, ohne sich selbst zu quälen. Die Goldenen Regeln von Low Carb machen nicht nur das Abnehmen leichter, sie sorgen insgesamt für ein besseres Körpergefühl, und das ganz ohne Hunger!

Regel 1: Man verzichtet nicht, man gewinnt dazu!

Regel 2: 3 Mahlzeiten am Tag

Regel 3: Gemeinsam is(s)t besser!

Regel 4: "Cheat Days" sind erlaubt

Regel 5: Ein ausgewogener Säure-Basen Haushalt

Ja, bei Low Carb sind klassische Teigwaren wie Brot oder Pizza und natürlich auch die nur zu beliebte Pasta vom Speiseplan gestrichen. Aber das bedeutet nicht, dass man diese nicht in abgewandelter Form immer noch zu sich nehmen könnte! Die wichtigste Regel ist es also, sich klar zu machen, dass man mit Low Carb eine vollkommen neue Welt von Snacks und Essen erlebt und neue Geschmackserfahrungen machen kann. Eine Pizza mit Blumenkohl-Boden? Eiweiß-Brot ohne Kohlenhydrate? Leckere Alternativen, die den "Umstieg" erleichtern, machen Low Carb vor allem zur Anfangszeit sehr viel einfacher!Kontinuität ist auch beim Low Carb ein absolutes Muss! Nichts ist schlechter für eine gesunde Ernährung, als hastig im Vorbeigehen verschlungene Mahlzeiten und achtlos "reingestopfte" Snacks. Drei Mahlzeiten am Tag zu bestimmten Zeiten helfen dabei, unnötige Hungerattacken zu vermeiden. Dabei sollte besonders das Frühstück ballaststoffreich beginnen, damit man den Tag mit viel Power starten kann. Obst und ein veganes Müsli wie beispielsweise das Bio Topinambur Granulat von IHLEVITAL helfen dabei, sich satt zu fühlen und mit allem versorgt zu werden, was man für einen erfolgreichen Tag benötigt!Gerade in der Anfangsphase wird Low Carb mit seinen vielen Regeln und neuartigen Superfoods schwierig erscheinen. Dabei kann es so einfach sein, wenn man sich mit Gleichgesinnten austauscht. Es gibt zahlreiche Communitys, in denen sich Low Carbler über neue Rezepte austauschen, zum gemeinsamen Sport verabreden oder sich einfach nur gegenseitig motivieren, wenn mal die Lust fehlt. Es gibt unzählige Quellen, wo man neue Rezeptideen finden- beispielsweise unter https://www.ihlevital.de/rezepte/ - und gemeinsam ausprobieren kann.Nie wieder Nudeln? Alleine der Gedanke ist für viele Low-Carb-Willige am Anfang fast schon beängstigend. Aber anstatt an all die "leckeren Leckereien" zu denken, die man ab jetzt "nie wieder" essen darf, geht es vielmehr darum, sie zu etwas besonderem zu machen. So ist es absolut in Ordnung, sogenannte Cheat Days einzulegen und zu einer Mahlzeit in der Woche leckere Pasta mit einer nährstoffreichen Gemüsesoße zu essen. Das hat man sich verdient - und es schlägt sich nicht negativ in der Gesamtbilanz auf, denn es erhält die Motivation. Schließlich ist Low Carb keine Bestrafung, sondern ein Weg zu neuer Vitalität, Gesundheit und einem besseren Körpergefühl.Auch wenn er in der Öffentlichkeit eher wenig Beachtung findet, der Säure Basen Haushalt des Körpers ist eine der wichtigsten Funktionen für ein gutes Körpergefühl. Und das Beste? Man kann ihn aktiv regulieren, damit der Körper buchstäblich "nicht sauer" wird. Dabei helfen Nahrungsergänzungmittel, wie beispielsweise das AktivBasen Depot aus dem Hause IHLEVITAL, dass den Körper mit Zink, Magnesium und mehr versorgt.