Hundefreunde räumten auf!

Dabei kamen ca. 1, 5 m³ Müll, wie Reifen, Verkehrsschilder, und Büroartikel zusammen. An einer Stelle kamen sogar ein KFZ-Brief und ein Adressierter Brief zum Vorschein. Nun hofft man dass man den Verursacher ausfindig machen kann.Die drei Hundefreunde und eine Frau, die sich spontan der Aktion anschloss, waren mit so einem Eifer bei der Sache das sie Beschlossen diese Aktion nächstes Jahr zu wiederholen.Noch mal ein Herzliches Dankeschön an Vera und Matthias . Es hat riesigen Spaß gemacht mit euch.Natütlich auch ein großes Dankeschön an den Betriebshof der unsere Aktion erst möglich gemacht hat.Beine hätte ich unsere Ebby vergessen die uns den Weg zu den Abfällen gezeigt hat.