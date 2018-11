Infoabend der Langenargener Festspiele

Langenargen : Kavalierhaus, Saal |

Der Langenargener Festspielverein samt -team lädt zu einer Informationsveranstaltung am Freitag, den 09. November 2018 um 18.30 Uhr im Saal des Kavalierhauses in Langenargen am Bodensee ein.



In lockerer Runde berichtet das Team von der ersten Festspielzeit und gibt einen Ausblick auf die kommende Saison. Hier hat sich der Verein viel vorgenommen: mit zwei Familienstücken und einer Abendstückpremiere starten die Festspiele in die nächste Spielzeit, denn auch 2019 möchte der Verein und das Team wieder das Publikum begeistern!



Was und wer alles genau hinter so einem Festspiel mit professionell ausgerichtetem Theaterangebot steht und welche Vorbereitungen damit verbunden sind, davon wird an dem Infoabend ausführlich berichtet.



Auch soll der Abend dazu dienen neue Vereinsmitglieder und freiwillige Helfer zu werben. Helfer in den Bereichen der Organisation, Bühne, Kostüm sowie im Auf- /Abbau und Betreuung der Aufführungen.



Kontakt kann auch im Vorfeld aufgenommen werden. Anmeldung ist nicht erforderlich.

Langenargener Festspiele e. V.

Tel.: +49 (0) 7543 9618679

www.langenargener-festspiele.de