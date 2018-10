Pray and Eat

Landshut : Kirche St. Pius |

Die Wiege der Menschheit, Ursprungsland des Kaffees und die Heimat der Königin von Saba. Äthiopien, das Beispielland des Weltmissionssonntags am 28. Oktober 2018, ist eine alte Kulturnation und bekannt für sein urchristliches Erbe.



Herzliche Einladung zum Abend mit Jugendpfarrer Kidane Korabza. Wir beginnen am Do., 25. Oktober um 18.30 Uhr mit einem Jugendgottesdienst in der Pfarrkirche St. Pius, Landshut. Anschließend essen wir gemeinsam im Pfarrheim.



Kidane Korabza stammt ursprünglich aus Äthiopien und ist Priester der Diözese Innsbruck. Er wird mit uns Gottesdienst feiern und sein Heimatland vorstellen. Hintergrund dieses Abends ist, dass die Diözese Regensburg in diesem Jahr Partnerdiözese von »missio« ist und im Oktober die zentrale Eröffnung des Weltmissionssonntag in Regensburg gefeiert wird!