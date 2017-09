Tennisclub Landsberg freut sich über das 300. Mitglied

Landsberg am Lech : Tennisclub Landsberg |

Die kontinuierliche Arbeit des Tennisclub Landsberg (TCL)zahlt sich mehr und mehr aus. Vor wenigen Tagen konnte der TCL sein 300. Mitglied begrüßen: Moritz Halbritter heißt der Glückliche. Jugendsportwartin Eva Schneider und Breitensportwart Matthias Felchner überreichten dem 300. Mitglied als Willkommensgeschenk eine neue Balldose, einen Kinogutschein sowie eine kostenlose Trainerstunde!

TCL gelingt starke Verjüngung der Altersstruktur

AttraktiveTennis-angebote für Kids und Hobbyspieler

Dass es sich dabei um ein Kind handelt, ist kein Zufall. Seitdem der jetzige TCL-Vorstand im Jahr 2012 die Verantwortung für Landsberg ältesten Tennisverein übernahm, hat sich der Anteil der 4- bis 18-jährigen mehr als verdoppelt. Inzwischen sind es knapp 100 Kids. Der Vorstand freut sich über die starke Verjüngung in der Altersstruktur – sie war auch dringend notwendig, so Stefan Huber, Pressesprecher des Vereins. „Mit der systematischen und intensiven Jugendarbeit legen wir das Fundament für die nächsten Jahrzehnte. Wenn da nichts nachkommt, würde der Verein irgendwann zugrunde gehen.“Während viele andere Tennisvereine in Bayern mitMitgliederschwund und Stagnation zu kämpfen haben, blüht der TCL seit 2012 so richtig auf. Einerseits wurde die Jugendarbeit konsequent ausgeweitet, andererseits wurde ein attraktives Breitensportprogramm auf die Beine gestellt. So hat sich der TCL-Vorstand im Bereich Kinder- und Jugendtraining etwas Besonderes einfallen lassen: An zwei Tagen in der Woche können Eltern gemeinsam mit ihren Kindern auf so genannten Eltern-Kind-Trainingsplätzen trainieren.Zudem steht mit einem neuen Midcourt-Platz seit einigen Wochen ein spezieller Kinder-Court zur Verfügung. Mit dem so genannten Blind Date, einem Hobby-Spieler-Treff, bei dem die Spielpaarungen vor Beginn ausgelost werden,hat der TCL schon vor vielen Jahren eine innovative und nicht mehr wegzudenkende Institution geschaffen. Allerdings hat der Verein auch mit insgesamt acht Tennisplätzen die dafür notwendigen Möglichkeiten.