TCL bietet Jugend-Tennis-Camp in den Pfingstferien

Der Tennisclub Landsberg bietet vom 6. – 8. Juni 2017 ein Tennis-Camp an. Mitmachen können Kids und Jugendliche im Alter von 4 bis 14 Jahren – sowohl als Einsteiger als auch als Fortgeschrittener. Trainiert wird täglich von 10.00 - 15.00 Uhr. Dazwischen gibt es Mittagessen im Clubheim.



Interessenten können sich bis 31. Mai bei Jugendwartin Eva Schneider anmelden unter Tel. (08 191) 42 87 780 oder Eva.C.Schneider@t-online.de.

TCL-Jugendsportwartin Eva Schneider setzt dabei voll und ganz auf das in ganz Deutschland äußerst erfolgreiche talentino-Konzept. Im Vordergrund des Ferien-Camps steht das Motto „Spielend Tennis lernen". Es soll eine ideale Verbindung von Tennisspiel, Spaß und Abenteuer darstellen. Kinder gewinnen in solchen Camps schnell neue Freunde und Eltern wissen ihre Kinder in den Ferien gut aufgehoben.Das Trainingscamp wird von zwei erfahrenen Trainern durchgeführt - Mirka Zouaghi und Andreas Kraus. Auf dem Programm der beiden stehen neben dem obligatorischen Aufwärmen natürlich altersgerechte Spiele sowie Technik- und Schlagtraining. Beide Trainer sind zugleich auch Stammtrainer beim TCL. Am Ende dürfen die Teilnehmer dann Match-Übungen und Punktspiele machen und auf diesem Weg ein Stück weit erste Wettkampfluft schnuppern. Mitzubringen sind dem Wetter angepasste Trainingskleidung, genügend zum Trinken. Schläger sind bei Bedarf vorhanden.