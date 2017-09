Sparkassen Cup 2017: Jugend ermittelt den Tennis-Stadtmeister von Landsberg

Landsberg am Lech

Der Tennisclub Landsberg (TCL) veranstaltet am letzten Ferienwochenende vom 8. bis10. September den Landsberger Sparkassen Cup 2017. Bei diesem offenen Jugend-Tennisturnier werden die Stadtmeister in zehn Altersklassen von U9 bis U18 ermittelt. Das Turnier ist beim Bayerischen Tennisverband für die Leistungsklassen 6 bis 23 gemeldet. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die TCL-Jugend beim heimischen Turnier schlägt.Gespielt wird auf der wunderschönen Tennisanlage des TCL ander Altöttinger Str. 35. Wie schon in den Jahren zuvor wird das Turnier von der Sparkasse Landsberg-Dießen gesponsert.