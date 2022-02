Jetzt abrufbar: MarriageWeek-Gottesdienst mit Andrea und Alfred Mayer

gefeiert wurde, gibt es eine Aufzeichnung. Sie ist auf dem YouTube-Kanal der Pauluskirche Kaufering: www.youtube.com/c/pauluskirchekaufering zu finden (bzw. über den Direkt-Link https://www.youtube.com/watch?v=FfV__Zjc8zY abrufbar). Dieser Gottesdienst im Rahmen der MarriageWeek wurde von Dipl.-Psychologin Andrea Mayer und Diakon Alfred Mayer gestaltet.Die MarriageWeek ist eine Themenwoche, die jedes Jahr in der Zeit um den Valentinstag (14. Februar) stattfindet. Die zentrale Botschaft der Kampagne lautet: „Es ist möglich und wichtig, die Ehebeziehung zu pflegen!“ Ihr Motto „Gutes für Ehepaare“ zeigt die Zielrichtung: Es geht darum, die Paar-Beziehung mit guten Angeboten und Initiativen anzuregen und zu stärken.Den Einfall hatte Richard Kane, ein Engländer. Er hatte erlebt, wie die Ehen von einigen Freunden auseinander gingen – und zwar ohne irgendeinen erkennbaren Anlass. Eine Gemeinsamkeit konnte er allerdings feststellen: Die Betreffenden hatten nicht gewusst, dass Ehepaare für ihre Beziehung etwas tun können. Und darum startete Richard Kane 1996 in England die MarriageWeek-Kampagne, die jeweils in den Tagen vor dem Valentinstag stattfindet.Inzwischen hat die MarriageWeek-Idee in über 20 Ländern Fuß gefasst, so dass nun beispielsweise auch in der Schweiz und auf den Philippinen, in Serbien und Neuseeland, in Österreich und den USA MarriageWeek-Veranstaltungen angeboten werden.Hierzulande startete diese Initiative im Jahr 2009; sie wird getragen von MarriageWeek Deutschland e.V. (www.marriage-week.de). In Landsberg und Umgebung gibt es die Woche der Ehepaare seit 2009; seither hat das Landsberger MarriageWeek-Forum insgesamt über 200 Veranstaltungen verschiedener Art organisiert.Kontakt / Ansprechpartner: Hildegard und Horst Blachnitzky, Kaufering, Tel. 08191- 6179