der Alzheimer Gesellschaft Lechrain e.V.

der AOK Geschäftsstelle Landsberg am Lech

des Betreuungsvereins des BRK Starnberg

der Betreuungsstelle des Landratsamtes Landsberg am Lech

des Bezirks Oberbayern

der Fachstelle für pflegende Angehörige der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München

der Gerontopsychiatrischen Fachstelle des Caritasverbandes für den Landkreis Landsberg am Lech e.V.

der kbo-Lech-Mangfall-Klinik

des Pflegestützpunktes Landsberg am Lech

des Hospiz- und Palliativvereins Landsberg am Lech e.V.

des PflegeNetzes Landsberg am Lech und

des VdK Kreisverbands Landsberg am Lech.

Der Pflegestützpunkt veranstaltet am 16.07.2022 von 10 bis 14 Uhr den zweiten Infotag Pflege und Demenz. In der Fußgängerzone (Ludwigstraße) in Landsberg am Lech erwarten Sie InformationsständeSie haben die Möglichkeit, sich unverbindlich über das jeweilige Angebot zu informieren und sich beraten zu lassen.