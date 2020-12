High-Tech-Unternehmen spendet 20.000 an das AWO-Mehrgenerationenhaus

Die Begegnung der Generationen ist eigentlich das höchste Ziel im Mehrgenerationenhaus, doch die Kontaktbeschränkungen machten heuer einen Strich durch die Rechnung: Ältere sollten auf Distanz gehen, Kontakte zu Kindern und Jugendlichen galten teils als bedenklich. „Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir zusammenhalten,“ sagte Karsten Jerschke, Firmenchef der 3C-Carbon Group AG in Landsberg, und wünschte allen ehrenamtlichen Engagierten frohe Weihnachten mit einer Spende an das MGH. Seine wohltuende Finanzspritze versteht er als Anerkennung und als Motivation, nicht aufzugeben!„Zu den ganz wichtigen Projekten gehören unsere Aktivitäten in den Schulen wie zum Beispiel die Lesepaten an allen Grundschulen im Landkreis oder die Mentoren in den Mittelschulen,“ erläuterte Betina Ahmadyar, die im Frühling die MGH-Leitung übernommen hatte. Kein Tag sei bisher in der gewohnten Routine abgelaufen! Hygienemaßnahmen begleiten ihren Alltag im MGH genauso wie die vielen digitalen Neuerungen. Umso mehr freute sie sich über die Verbindlichkeit ihres geschätzten Partners aus der Wirtschaft, der 3C-Carbon Group AG in Landsberg. Firmenchef Karsten Jerschke hält somit an der langjährigen Kooperation mit der AWO-Einrichtung fest und unterstützt das MGH einmal mehr mit der im vergangenen Jahr angehobenen Summe von 20.000 Euro.„Der Zusammenhalt der Gesellschaft soll weiter gestärkt werden!“ so lautet auch in diesem Jahr die Botschaft aus der 3C-Carbon Group AG in Landsberg. Die Wirtschaft profitiere vom guten Miteinander der Generationen mit vielen positiven Impulsen für eine gute Atmosphäre des 3C-Carbon-Standortes. MGH-Leiterin Betina Ahmadyar reagierte erleichtert und bedankte sich für die nachhaltige Zusammenarbeit, die wichtiger Bestandteil ihrer finanziellen Planung ist. Denn: Unter dem Dach des Mehrgenerationenhauses engagieren sich rund 150 Bürger in über 20 Projekten. Und: Im Budget der sozialen Einrichtung muss heuer kräftig in eine breitere Aufstellung der digitalen Infrastruktur investiert werden!