digitaLL: Digitalisieren oder Pleite gehen?!

Kolbe's Wirtshaus am Spitalplatz , Alte Bergstraße 394 , 86899 Landsberg am Lech DE

Landsberg am Lech : Kolbe's Wirtshaus am Spitalplatz |

Digitalisierung ist das derzeit vorherrschende Thema - auch in Landsberg. Viele Firmen fragen sich: Was bedeutet Digitalisierung und Industrie 4.0 für mich konkret? Brauche ich das unbedingt? Wie kann ich davon profitieren?



Deshalb organisieren wir den ersten Info-Abend inkl. Netzwerken zu dem Thema:



„Digitalisieren oder Pleite gehen?!“



Drei Referenten - Drei Vorträge zur Digitalisierung:



Digitalisierung für Unternehmen in Landsberg

Datensicherheit und Industrie 4.0

Digital verpackt: Wie verändert die Digitalisierung Verpackung und Versand?



Referenten:



Frank Gwosdz: Gründer, entrepre.nerds

Martin Maurer, Venture Developer, ECIOTIFY GmbH

Reinhard Scheuermann, Geschäftsführer, KEMAPACK GmbH



Wo und Wann findet das Event statt?



9. Oktober 2017, 19-22 Uhr

Wirtshaus am Spitalplatz

Alte Bergstraße 394

86899 Landsberg am Lech



Kommen Sie vorbei - der Eintritt ist kostenlos.



Die Veranstaltung wird organisiert von digitaLL.