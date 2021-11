Zeichen setzen: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November

Herzliche Einladung zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“, am 25.11.2021, um 19:00 Uhr, in den Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg Ammersee eG in die Ludwigstraße 163 in Landsberg. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl betont: „Es ist mir wichtig, für dieses vielfach tabuisierte Thema zu sensibilisieren und betroffenen Frauen zu helfen.“

Der 25. November wurde von der UN-Generalversammlung 1999 zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ bestimmt und ist ein Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Forman Frauen und Mädchen.In einer Pressemitteilung der Stadt Landsberg heißt es, dass mit der Beleuchtung des Historischen Rathauses in der Farbe Orange – gemäß der von der UN Women ins Leben gerufenen Kampagne „Orange the World“ - der Aktionstag startet, so wie in vielen Städten weltweit. Die Farbe Orange symbolisiert dabei eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen.Mit Informationsständen vor dem Historischen Rathaus wird dabei auf das Thema aufmerksam gemacht. Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel! Neben dem Initiativkreis Frauenhaus Landsberg unterstützen auch das AWO-Mehrgenerationenhaus und der AWO-Kreisverband sowie der Ortsverein Landsberg die Veranstaltung.Programm:Anemone Rapp, Präsidentin des InnerWheel Clubs Ammersee, moderiert die Veranstaltung undstellt Ihre Organisation und das Clubanliegen zum Orange Day vor.Grußwort von Frau Oberbürgermeisterin BaumgartlCordula Trapp von Frauen helfen Frauen Starnberg e.V. berichtet über ihre Arbeit in der Frauenberatung.Edgar Gingelmaier vom WEISSEN RING stellt den Initiativkreis Frauenhaus Landsberg vor.Das Historische Rathaus wird zu diesem Anlass orange beleuchtet.Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen guten Austausch!Bitte geben Sie uns eine kurze Rückmeldung unter 0177/8376971, um die Veranstaltung besser planen zu können.