Wir wollen raus aus der Pandemie

Solidarisch handeln - es ist für uns alle wichtig, dass die Überlastung von Ärzten, Pflegekräften und allen im Gesundheitswesen Tätigen ein Ende findetSolidarisch handeln - damit wir unsere Angehörigen in Krankenhäusern und Pflegeheimen wieder besuchen könnenSolidarisch handeln - das heißt auch Leben retten. Operationen, auf die viele Menschen dringend warten, dürfen nicht weiter verschoben werden.Solidarisch handeln - es ist Lebensqualität, wenn Einzelhandel und Gastronomie, Kultur und Sport wieder frei von Zwängen zugänglich und nutzbar werden.Solidarisch handeln - weil wir Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und andere Sanitätsdienste brauchen, die ihre Aufgaben ungeschmälert erfüllenSolidarisch handeln - hier geht es auch um die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen, die ohne Schulunterricht und KiTa auf der Strecke bleiben.Dies alles und viel mehr treibt uns um. Es geht im Grunde um folgendes:Solidarisch handeln - weil es zu einer Gemeinschaft gehört, nicht nur an sich, sondern auch an andere zu denken.Deshalb: Lassen Sie sich bitte möglichst impfen. Sprechen Sie bitte Menschen an, die noch Bedenken haben und die solidarischem Handeln zugänglich sind.Für uns alle, für uns Landsbergerinnen und LandsbergerBegründungIn Landsberg waren vergangenen Montag über 1000 Menschen auf der Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen unangemeldet zu protestieren. Sie sehen sich durch die Corona-Maßnahmen ihrer Freiheitsrechte beraubt. Gleichzeitig steigt die Corona-Inzidenz wieder an und eine neue Variante des Virus breitet sich rasend schnell aus.Ihrer Freiheit sind allerdings nicht die Impfgegner und Pandemie-Leugner beraubt, sondern Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte in Kliniken und Pflegeheimen, Kinder, Jugendliche, Kulturschaffende, Gastwirte, Einzelhändler und noch viele mehr.Sie erleben erhebliche Einschränkungen und sind existenziell darauf angewiesen, dass die Pandemie ein Ende findet. Und da haben wir noch gar nicht an diejenigen gedacht, deren lebenswichtige oder auch „nur" schmerzvermindernde Operation wegen belegter Intensiv-Betten immer wieder verschoben werden muss.Wenn sich dem gegenüber die Impfgegner und Pandemie-Leugner als Opfer darstellen, stellt dies die Dinge auf den Kopf. Wir wollen dies nicht länger hinnehmen und wissen uns mit der großen Mehrheit der Menschen in unserem Land einig. Und dies wollen wir durch diesen Aufruf zum Ausdruck bringen.Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ingo Lehmann aus Landsberg am Lech