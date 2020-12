Winterhilfe für den Jemen

LandsAid mit weiterer Verteilungsaktion im Jemen: Winterkleidung für bedürftige Familien aus Sanaa und Dhamar

Neben Krieg, Flucht, Hungersnot, Krankheitsausbrüchen und Covid-19 wird den Menschen im Jemen nun auch der Winter zur Bedrohung. Die Hilfsorganisation LandsAid verteilt deshalb Kleidungspakete an 500 binnenvertriebene Familien – rund 1.000 Erwachsene und 2.000 Kinder – aus Sanaa und Dhamar.„Auch im Jemen wird es im Winter richtig kalt. Gerade nachts sinken die Temperaturen auf unter null. Die Familien, denen wir helfen wollen, leben im Freien und können sich nicht gegen die Kälte schützen. Winterkleidung gehört dort nicht zum Standard. Deshalb sammeln wir Gelder, um genügend warme Schuhe und Kleider vor Ort besorgen zu können“, sagt LandsAid-Geschäftsführer Sven Weber. Wetterbedingte Erkrankungen, vor allem bei den schon geschwächten und oft unterernährten Kindern, können zu schweren Verläufen bis hin zum Tod führen.„Das möchten wir verhindern“, so Weber. „Direkt vor Ort werden derzeit bereits erste Winterkits mit warmen Jacken, Handschuhen, Thermalunterwäsche und dicken Socken verteilt.“ Knapp 12 Euro kostet ein Bekleidungsset für ein Kind – und es kann lebensrettend sein. „Lassen Sie uns die Menschen hier nicht vergessen. Bleiben wir solidarisch“, ergänzt Weber.Tausende Familien aus der Küstenregion Hodeidah flohen aufgrund der bewaffneten Konflikte in andere Regionen des Landes. Die in Hodeidah herrschenden milden Temperaturen während der Wintermonate lassen sich nicht mit dem Klima in anderen Teilen des Landes vergleichen. Die Hauptstadt Sanaa, in die viele Binnenvertriebene geflohen sind, zeichnet sich durch sehr niedrige Temperaturen im Winter aus. Auch in Dhamar, eine der kältesten Regionen des Jemen, mit Temperaturen deutlich unterhalb des Gefrierpunktes, befinden sich viele Binnenvertriebene.Neben konstanten Nahrungsmittelverteilungen, einem mehrstufigen Berufsbildungsprojekt sowie dem Bau von Klassenzimmern und sanitären Einrichtungen in einer Schule ist das aktuelle Winterprojekt eine weitere Säule in der LandsAid-Jemen-Hilfe.Das Projekt wird gefördert von Aktion Deutschland Hilft (ADH). LandsAid ist seit 2012 Mitglied in dem Bündnis der Hilfsorganisationen.