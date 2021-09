Weißwurst 5 vor 12

Landsberg ist allein schon wegen der topografischen Lage für Radfahrer ein problematisches Pflaster. In Umfragen bekommt die Neue-Bergstraße schlechte Noten. Keineswegs ist die Alte-Bergstraße der neuralgische Punkt östlich des Lechs, sondern die Neue-Bergstraße. Übersehen wird dabei, dass nicht nur bergauf, sondern vielmehr bergab Lebensgefahr besteht. Die Einmündung und das damit verbundene Einfädeln in den fließenden Autoverkehr stellt den Radfahrer vor eine lebensbedrohende Situation. Wenn dann noch ein Anhänger, beladen mit einem Kind, hinzukommt, ist die Gefahr perfekt. Zurück-drängen des Autoverkehrs ist wohl im Landsberger Stadtrat noch nicht angekommen, war zu hören. Die Neue Bergstraße zu entschärfen sei kein Problem, wenn auf die Abbiegespur zur Tiefgarage verzichtet wird. Der Radweg könnte dann bis hinein in den Hauptlatz geführt werden. Sicher wäre dann die Alte-Bergstraße für Radfahrer nicht mehr Interessant.