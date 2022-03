Ukraine Auch Haustiere leiden

Im Kriegsgebiet ist dringend Hilfe notwendig. Die Diakonie München bittet um Sachspen-den die in Windach gesammelt werden, war die Botschaft der Facebook-Seite. LKWs bringen die gesammelten Spenden an die Ukrainische Grenze, die dort an die Hilfsbedürf-tigen verteilt werden. Auch Tierschützer begleiten den Transport und versuchen Tiere aus dem Gebiet zu holen. Auf einer DIN A4-Seite hat Natalie Dzuik die Situation zusammen-geschrieben und den Eigentümern in der Wohnanlage an die Haustüren geklebt. Auch Natalie hat einen kleinen Hund. Sie freute sich riesig über die spontane Spendenbereit-schaft ihrer Nachbarn, besonders über die großzügige Spende von Tiernahrung.