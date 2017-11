Kränzlein geht zwei kommen

Nachfolgen wird ihm wohl Christian Winklmeier (26). Der Gilchinger trat bei der Bundestagswahl im September für den Wahlkreis Starnberg/Landsberg an. Gereicht hat es zwar nicht. Sein Wahlspruch „Anpacken statt Granteln“ sei für ihn aber nach wie vor Programm, erklärte er bei einem Pressegespräch“.Einheitliche Zustimmung der Ortsvereine der SPD im Stimmkreis 119 fand die Ankündigung Christian Winklmeiers für die SPD ins Rennen zu gehen. Die offizielle Nominierung findet im Dezember statt.Ein Kauferinger Gemeinderat will auf den Chefsessel ins Rathaus. Der heute 51jährige SPD Politiker, Thomas Salzberger, wurde in Niederbayern geboren, ist in München aufgewachsen und hat seit 25 Jahren in Kaufering sein Zuhause. Seine langjährige Erfahrung bei der Bundeswehr, in der Stadtverwaltung München und seit zwei Jahren bei der Stadt Landsberg im Vergabewesen sind geradezu ideale Voraussetzungen den Chefsessel im Kauferinger Rathaus zu übernehmen.