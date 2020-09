Heuschrecken und Corona verstärken den Hunger

LandsAid: gekoppeltes Hilfsprojekt zur Bekämpfung der Heuschreckenplage und des Corona-Virus in Kenia

Kenia ist eines der besonders getroffenen Länder in diesem Jahr. Die Menschen in einer ohnehin schon von Hunger und Armut gebeutelten Region haben gleichzeitig mit Heuschreckenplage und dem Corona-Virus zu kämpfen. Die zwei Krisen verstärken sich gegenseitig. Die Kauferinger Hilfsorganisation LandsAid führt derzeit gemeinsam mit einem lokalen Partner in Ahero, im District Kisumu County, ein zweistufiges Projekt durch: Verteilung von Nahrungsmitteln sowie Hygienepaketen an 200 bedürftige Haushalte.Bereits seit vergangenem Jahr wütet die schlimmste Heuschreckenplage seit 70 Jahren im Land. Durch überdurchschnittlichen Regenfall und feuchte Konditionen vermehren sich die Generationen immer weiter. Besonders beunruhigend ist das für die Landwirtschaft: Die Heuschrecken haben schon mindestens 30 Prozent des Weidelandes in Kenia zerstört und die Ernten vernichtet. Das vergrößert die ohnehin im Land bestehende Ernährungsunsicherheit. „Mit der Verteilung von Nahrungsmitteln wie Mais, Bohnen, Reis und Saatgut möchten wir den Menschen wieder eine Nahrungsgrundlage schaffen,“ sagt LandsAid-Geschäftsführer Sven Weber. Zudem würden fünf Rückensprühgeräte mit entsprechend biologischem Insektizid angeschafft, die bei künftigen Invasionen eingesetzt werden könnten.Aber auch Covid-19 macht vor Kenia nicht Halt. Die Maßnahmen der Regierung beeinflussen direkt das Leben der Menschen: Nahrungsketten sind unterbrochen, Geschäftstätigkeiten eingeschränkt, die meisten Jobs durch Corona weggefallen. Rücklagen gibt es nicht. Gleichzeitig kommt es durch begrenzten Zugang zu Märkten zu einer starken Preissteigerung – auch bei Nahrungsmitteln. Viele Menschen können sich ihr Essen nicht mehr leisten und nehmen nur noch eine Mahlzeit am Tag zu sich. Weil die Schulen geschlossen sind, fällt für viele Kinder das Mittagessen weg.Corona verstärkt damit den Teufelskreis von Armut und Unterernährung. Und das Virus breitet sich immer weiter aus, denn es mangelt an Hygienemaßnahmen, Aufklärung und Sicherheitsvorkehrungen. „Jeder Haushalt erhält von uns Handwaschbehälter, Seifen sowie Gesichtsschutzmasken zur Hygieneeinhaltung“, erklärt Weber. „Zusätzlich verteilen wir Poster, auf denen in lokaler Sprache die Hygienemaßnahmen erklärt werden. Ein Sprecher verbreitet virusbezogene Informationen per Megaphone, um dem Informationsmangel im abgelegenen Ahero entgegenzuwirken. Denn Fernsehen und Radio gibt es hier nicht.“Das Projekt sei bisher ein großer Erfolg und die Menschen sehr dankbar für die Hilfe, berichtet Jasper Malone, Projektkoordinator vor Ort. „Helfen Sie uns dabei, sie auch weiterhin unterstützen zu können,“ sagt Sven Weber. „So dass sie weder an einer Corona-Infektion noch an Hunger sterben müssen.“LandsAid ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft, dem Zusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Katastrophenfall ihre Kräfte bündeln, um gemeinsam schnelle und effektive Hilfe zu leisten.Infos unter https://landsaid.org. Spendenkonto:LandsAid e.V.IBAN: DE66700520600000014001BIC:BYLADEM1LLDStichwort: Kenia