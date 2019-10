Frauen mit Migrationshintergrund besuchen VHS und Rathaus

Die Teilnehmerinnen aus aller Welt staunten über einen Ort, an dem auch Erwachsene noch lernen können. Schule kannten sie bisher nur als Einrichtung für die Kinder. Silvia Frey-Wegele, Leiterin der VHS, stellte verschiedene Möglichkeiten zum Lernen vor. Die Vermittlung von Fremdsprachen interessierte die Frauen besonders. Aus eigener Erfahrung wussten die meisten, wie wichtig Sprachtrainings sind. Vielleicht könnten sie selbst vom Angebot der VHS profitieren.MGH-Leiterin Margit Däubler begrüßte die Aktivitäten der Gruppe als gelebte Integration. Sie erzählte aus der Stadtgeschichte und überraschte die Frauen damit, dass es auch in Landsberg Krieg und Notzeiten gegeben habe. Angesichts von prosperierender Wirtschaft und Handel fehlte den Frauen dafür jede Vorstellungskraft.Alle Infos beim Mehrgenerationenhaus (MGH)im Kratzertreff in Landsberg,Hubert-von-Herkomer-Str. 73, Tel: 08191-3052791