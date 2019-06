Das AWO-Mehrgenerationenhaus zeigt in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt

DEMENSCH-Karikaturen von Peter Gaymann.

Zwölf Karikaturen, ein Thema: Demenz. Die DEMENSCH-Karikaturen des bekannten Cartoonisten Peter Gaymann sind ab Mittwoch, 12. Juni, für zwei Wochen in der AWO-Begegnungsstätte Kratzertreff, Hubert-von-Herkomer-Straße 73, zu sehen. Alle Passanten sind eingeladen, in die Ausstellung zu kommen. Jung und Alt können das Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachten, aber stets humorvoll und menschlich.Zunächst mag es vielleicht befremdlich klingen: Karikaturen zum Thema Demenz. Darf man das? „Ja, man muss,“ sagt Pajam Rais Parsi, Leiter der Koordinationsstelle Seniorenpolitisches Gesamtkonzept beim Landratsamt. Er wirbt für einen Besuch. „Die Zahl der Betroffenen wächst. Uns bleibt nur der wertschätzende und ehrliche Umgang mit den Erkrankten, um Ausgrenzung und Leid zu mindern.“ Humor sei dabei ein wirksamer Weg zu Annahme und Mitgefühl. „Humor kommt von Herzen, ist ehrlich und kreativ.“ Die Haltung eines jeden sei ausschlaggebend für ein Stück mehr gelebte Integration!Die DEMENSCH-Ausstellung ist eine freundliche Leihgabe des Landratsamtes Landsberg am Lech.