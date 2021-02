SPD-Mitglieder spenden für Tierheim Landsberg

„Im Tierheim sind z. Zt. knapp 50 Tiere untergebracht die ein neues Zuhause suchen. In normalen Zeiten sind es bis zu 100 - Hunde, Katzen und Kleintiere. Auch der fünfjährige Chester, ein sehr anhänglicher, menschenfreundlicher Spielgefährte, wartet auf die Vermittlung. Der Hund ist geimpft, kastriert und gechipt. Chester ist vermutlich ein Akita-Mix. Sie sind tolle Begleiter, eigenständig, treu und selbstbewusst. Abgegeben wird er an Menschen, die Erfahrung mit Hunden haben und in der Lage sind ihm das eine oder andere noch beizubringen.„Die Bayerischen Notfallmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben bedauerlicherweise auch erheblichen Einfluss auf die Finanzierung unseres Tierheimes. Das herrschende Besucherverbot führt dazu, dass wir für unsere Schützlinge keine Interessenten gewinnen können. Aufgrund der aktuellen Lage bleibt das Tierheim geschlossen. Interessenten an einem unserer Schützlinge erreichen uns unter Telefonnummer: 0 81 91 5 01 10 oder per E-Mail: office@tierheim-landsberg.de. Der Tierschutzverein Landsberg und sein Tierheim sind auf Sachspenden, Geldspenden und Mitgliedsbeiträge dringend angewiesen. Nur so ist es dem Tierheim möglich, die Tiere optimal zu versorgen und zu betreuen“ sagte uns Herr Großkopf. Die Kontonummer des Tierheim Landsberg lautet: IBAN DE72 7009 1600 0002 7770 53