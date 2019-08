Tag des offenen Denkmals 8. September 2019

Den KZ-Lagerkomplex Kaufering.

Das KZ-Lager Kaufering VII.

Die Nachkriegsnutzung der Gebäude des ehemaligen KZ-Lagers Kaufering VII.

Die Bautechnik von Tonröhrengewölben in der Antike und heute, Patente und Bautechnik der Tonröhrenbaracken auf dem ehemaligen KZ-Lager Kaufering VII.

Neueste Entwicklungen – Dokumentationszentrum.

Studierende im Studiengang »Interaktive Mediensysteme« an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Augsburg stellen am Tag des offenen Denkmals auf der Europäischen Holocaustgedenkstätte ihr Masterprojekt »Erinnerungsort« vor. Im Schwerpunkt »Web Systems« haben sich die Studierenden Daniela Hach, Nina Landwehr, Oliver Luxenhofer, Ruben Santoro, Jessica Schneck, Tesselina Späth und Patricia Urbas als interdisziplinäres Team aus Gestaltern und Programmierern mit der multimedialen Aufbereitung des »Außenlagerkomplexes Kaufering« befasst.Die unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Kowarschick und Prof. Daniel Rothaug entstandene Webanwendung macht die unfreiwillige Entwurzelung tausender Menschen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in einer interaktiven Karte zum Kernelement. Die Applikation soll auch zukünftige Generationen informieren und sensibilisieren sowie das Potenzial möglicher Folgeprojekte aufzeigen.Unsere Besucher sind herzlich eingeladen gemeinsam mit den Studenten der Hochschule Augsburgin einem Feldversuch die Ergebnisse des Masterprojekts ausführlich zu testen, zu begutachten undmit den Studenten zu diskutieren.Wir freuen uns, Sie am 8. September 2019 zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhrauf der Europäischen Holocaustgedenkstätte in Landsberg am Lech, Erpftinger Straße begrüßen zu dürfen.Unsere Geokoordinatenund einen Routenplaner finden Sie auf: http://www.landsberger-zeitgeschichte.de/Besichtig...