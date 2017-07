Splishy Splashy Poetry Slam im Inselbad

Landsberg am Lech : Inselbad |

Baden gehen für den guten Zweck!

Beim Poetry Slam erklimmen auch dieses Jahr sechs waghalsige Poeten den Fünf-Meter-Turm im Inselbad. Wer bereits nach der Vorrunde baden geht, und wer bis zum Finale im Trockenen bleibt, entscheidet das Publikum.

In der Pause und im Anschluss können alle Gäste unterm Sternenhimmel baden gehen und den Klängen von boy miez girl lauschen.

Neu dabei in diesem Jahr: Der 106.4 TOP FM Dirndlflug, präsentiert von Angermaier Trachtenmoden, mit Morgenshow-Moderator Markus Pürzer. Unter dem Motto »Spring in deinem alten Dirndl und gewinne ein Neues!« dürfen mutige Mädels und

verrückte Burschen auf dem Sprungbrett antreten. Sicher dir dein 106.4 TOP FM Flugticket und gewinne Gutscheine für ein neues Angermaier-Dirndl deiner Wahl. Jetzt auf topFM.de anmelden und mitfliegen!



Splishy Splashy - Tickets 10 € / 8 € erm. erhältlich bei folgenden Vorverkaufsstellen: Inselbad an der Kasse, Kundencenter Stadtwerke Landsberg und Reisebüro Vivell.

Der Erlös des Abends wird zu 100 Prozent gespendet!