Rathauskonzert: Runge & Ammon "RollOverBeethoven Revolution"

Fr. 13.03.2020, 20 Uhr (Werkeinführung 19.30 Uhr)

Runge & Ammon

RollOverBeethoven - Revolution

Beethoven, Zappa, Hendrix, Bowie

Das Duo Runge & Ammon, das bereits im Oktober 2017 das Landsberger Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss, ist mit seinem neuesten Programm „RollOverBeethoven“ zu erleben.

Mit seinen sinfonischen Werken, vor allem der 9. Sinfonie, deren 'Freude schöner

Götterfunken' früh ein weltweiter Hit wurde, erreicht Beethoven bis heute ein

Massenpublikum. Auch viele Klavierwerke wie die ‚Mondscheinsonate’ haben den

Komponisten zu einer wahren Pop-Ikone der Klassik gemacht. In Gegenüberstellung mit eigens arrangierten Kompositionen innovativer Ikonen des Rock, Pop und Jazz wie Lennon/McCartney, Jimi Hendrix, Frank Zappa, oder David Bowie entstehen in RollOverBeethoven- Revolution unerwartete Perspektiven der Musik aus über zwei Jahrhunderten und werden zu einem neuen emotionalen

Erlebnis.

Eckart Runge – Violoncello

Jacques Ammon – Klavier





Tickets im VVK ab 4. Juli im Theaterbüro Schlossergasse, Reisebüro Vivell und online www.rathauskonzerte-landsberg.de, Restkarten an der Abendkasse