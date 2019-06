Rathauskonzert: Neue Wiener Concert Schrammeln

So. 19.04.2020, 18 Uhr (Werkeinführung 17.30 Uhr)

NEUE WIENER CONCERT SCHRAMMELN

Die Neuen Wiener Concert Schrammeln spielen Schrammelmusik in ihrer ureigensten Form, jedoch im Gewand unserer Zeit.Unzählige alte „ Weana Tanz“ und Märsche sind Inspiration und Kraftquelle für Neues. Heute spielen die Neuen Wiener Concert Schrammeln alte, sowie viele neue, eigene Kompositionen und verfeinern ihren Klang ständig. Es ist der Klang von Wien, entstanden in Wiener Heurigenlokalen, geschätzt von den berühmtesten Musikern, heute aufgeführt in den Konzertsälen der Welt.Tourneen führten die Neuen Wiener Concert Schrammeln in rund 25 Länder, jedoch immer wieder zum Heurigen in Wien.

Maria Stippich - Gesang

Johannes Fleischmann - Violine

Nikolai Tunkowitsch - Violine

Helmut Stippich - Chromatische Knopfharmonika, Gesang

Peter Havlicek – Kontragitarre

Tickets im VVK ab 4. Juli im Theaterbüro Schlossergasse, Reisebüro Vivell und online www.rathauskonzerte-landsberg.de, Restkarten an der Abendkasse