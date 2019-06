Rathauskonzert: Martin Stegner (Viola) und Tomoko Takahashi (Klavier)

Fr. 07.02.2020, 20 Uhr (Werkeinführung 19.30 Uhr)

Martin Stegner und Tomoko Takahashi – Viola und Klavier

Mit einem besonderen Progamm sind die beiden Ausnahmekünstler Martin Stegner (Viola) und Tomoko Takahashi (Klavier) im Februar zu Gast. Die Musiker interpretieren Werke von Benjamin Britten, Gustav Mahler, Astor Piazzolla und George Gershwin. Martin Stegners erstes Engagement führte ihn 1993 als Ersten Solobratscher zum Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, drei Jahre später wechselte er zu den Berliner Philharmonikern. Er konzertiert als Solist und Kammermusiker in Europa, Amerika und Japan und ist zudem leidenschaftlicher Jazzmusiker. Wo Tomoko Takahashi auftritt, wird ihrem Spiel gleichermaßen sinnliche Wärme und wache Intelligenz bescheinigt, unprätentiös, unaffektiert, klar, direkt aus der Musik erwachsend. Unter den äußerlich ruhigen Händen der Pianistin beginne das Instrument zu singen – so die Kritiker.

Tickets im VVK ab 4. Juli im Theaterbüro Schlossergasse, Reisebüro Vivell und online www.rathauskonzerte-landsberg.de, Restkarten an der Abendkasse