Rathauskonzert: Hartmann - Hase - Murakami

So. 06.10.19, 18 Uhr (Werkeinführung 17.30 Uhr)

Hartmann – Hase - Murakami

Immer im Wechsel lassen es sich die beiden künstlerischen Leiter der Landsberger Rathauskonzerte nicht nehmen, selbst auf der Bühne zu stehen. Dieses Mal gastiert Christoph Hartmann gemeinsam mit Wally Hase (Flöte) und der Pianistin Akemi Murakami, ebenfalls ein gern gesehener „Stammgast“ der Rathauskonzerte. Wally Hase ist Professorin für Flöte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und tritt neben Solokonzerten auch häufig als Kammermusikerin in Erscheinung. Gemeinsam präsentieren sie Stücke von Bach, Saint - Saёns, Poulenc und Mozart.

Christoph Hartmann – Oboe

Wally Hase - Flöte

Akemi Murakami – Klavier



Tickets im VVK ab 4. Juli im Theaterbüro Schlossergasse, Reisebüro Vivell und online www.rathauskonzerte-landsberg.de, Restkarten an der Abendkasse