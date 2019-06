Rathauskonzert: Duo Tetzlaff - Donderer (Cello und Violine)

Sa. 30.11.2019, 18 Uhr (Werkeinführung 17.30 Uhr)

Duo Tetzlaff Donderer

Zwei der derzeit interessantesten Kammermusiker-Persönlichkeiten sind beim Rathauskonzert am 30. November als Duo zu erleben: Die Cellistin Tanja Tetzlaff und der Geiger Florian Donderer sind seit Jahren als Kammermusiker auf vielen Festivals und Konzertpodien mit den bedeutendsten Musikern zu Gast. Ihre Liebe zur Kammermusik findet in vielen gemeinsamen Projekten, wie dem Festival „Spannungen“ im Kraftwerk Heimbach, ihren Ausdruck. In ihrem Duo- und Solo-Programm werden neben den berühmten Solosonaten und Suiten von Johann Sebastian Bach, Solo- und Duo-Werke von György Ligeti, Maurice Ravel und Zoltan Kodály zu hören sein.

Tanja Tetzlaff – Violoncello

Florian Donderer – Violine





