Passionskonzert des Vocalensembles

Landsberg am Lech : Aussegnungshalle |

Das ursprünglich für den 2. April in der Heilig-Kreuz-Kirche geplante Konzert des Landsberger Vocalensembles muss aus Krankheitsgründen auf Mai verschoben werden.

Dafür bietet der Chor unter der Leitung von Matthias Utz gemeinsam mit dem Lautenisten und Gitarristen Erik Müller nun am 10. April um 16 Uhr in der Aussegnungshalle des Waldfriedhofs ein geistliches Konzert unter dem Titel „Trost“. Sätze von Brahms, Bach, Bruckner

Nach zwei Jahren ist dies wieder das erste Konzert des Chores. In den berührenden und intensiven Kompositionen zur Passionszeit aus verschiedenen Epochen kommen Trauer und Schmerz zum Ausdruck, aber am Ende auch Hoffnung und Trost.

Zu hören sind unter anderem die Sätze „Warum ist das Licht gegeben“ von Johannes Brahms, „Ich lasse dich nicht“ von Johann Sebastian Bach, „O Crux“ von Knut Nystedt, „Christus factus est“ von Anton Bruckner“ und „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ von Albert Becker. Das Konzert dauert ca. 60 Minuten, der Eintritt ist frei – um Spenden zugunsten der Ukraine wird gebeten.