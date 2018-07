LIVE IM PARK

Ein Tipp für Nachtschwärmer!

Junge Musiker und Bands aus der Region machen den romantischen Park am Mutterturm zu ihrer Kulisse.Ab 18 Uhr können es sich Besucher der Open-Air-Reihe bei Essen und Trinken im Park gutgehen lassen. Das Herkomer Museums lädt seine Gäste bei verlängerten Öffnungszeiten bis 20 Uhr zum ermäßigten Eintritt ein, bevor dann zwei Bands hintereinander zu ihren Instrumenten greifen und ihr Musikprogramm vorstellen.20 Uhr: FIENIFIENI schafft es, die kleinen Momente im Leben einzufangen und ihnen einen Soundtrack zu geben. Ihre Musik lädt zum Träumen ein und fesselt ihr Publikum im Moment. Die 23-jährige Studentin aus dem Augsburger Landkreis lässt sich musikalisch nicht in eine Schublade stecken und findet für ihre eigenen Songs Inspiration in Genres wie Pop, Indie und Elektro.21 Uhr: Keep it highKeep it high, das ist nicht irgendein Akustik Duo. Die beiden Musiker Felix Kohlscheen und Nico Schestak spielen seit fünf Jahren zusammen und konnten schon einige Erfolge, wie das Erreichen des Halbfinals beim weltweit größten Bandcontest „Emergenza“, verzeichnen. Die beiden überzeugen durch ansteckende Rhythmen, mitreißende selbstgeschriebene Lieder, bekannte Cover und ihr lockeres Auftreten. Keep it high ist nicht nur eine Band. Keep it high ist ein Lebensmotto. JUST KEEP IT HIGH!Änderungen werden rechtzeitig auf der Homepage des Museums bekanntgegeben.