LETS-Treffen am Montag, den 4. Februar 2019 in LL

Am Montag den 04.02.2019 findet um 20:00 Uhr wieder das monatliche LETS Treffen im Waitzinger Bräustüberl - Landsberg statt.



Für "Neuteilnehmer" oder Interessierte

ist bereits ab 19:30 Uhr ein Ansprechpartner vor Ort.



Gerne können auch "Güter", "zu viel im Haus" oder "Loswerdenwollen" Dinge getauscht werden. Einfach mitbringen, vielleicht findet sich jemand der es brauchen kann.



Bei den monatlichen Treffen besprechen die Teilnehmer ihre Events oder Neuerungen. Die Teilnehmer stellen sich und ihre Talente vor, die neuen Teilnehmer haben so auch gleich die Gelegenheit, ihrerseits auf sich aufmerksam zu machen. Dadurch finden sich auch meist Tauschpartner vor Ort. Die LETS Zeitung kann bei der Gelegenheit ebenfalls von den Teilnehmern erworben werden.





Die nächsten Treffen in 2019 sind: 11. März, 1. April, 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 5. August, 2. September, 7. Oktober, 4. November