Landsberg auf Stelzen

Landsberg am Lech : Hauptplatz |

Die Jugendgruppe der Stelzer präsentiert großes Jubiläumsprogramm: am 29. und 30. Juni in der Landsberger Innenstadt.

Das junge Landsberg stelzt: Zum 25-jährigen Jubiläum der Namensgebung „Die Stelzer“ präsentiert die Jugendgruppe ein vielfältiges Stelzen-Theater-Wochenende mitten in Landsberg am Lech. Mehr als 30 Jugendliche gestalten am letzten Juni-Wochenende ein großes Jubiläumsprogramm und verwandeln den Hauptplatz in eine Freilichtbühne.Von 2015 bis 2019 haben circa 90 Jugendliche das Stelzenlaufen von Wolfgang Hauck und Peter Pruchniewitz für das Freilichttheater „Licca Line“ als Theatertechnik gelernt. Acht Jugendliche sind so begeistert von „Theaters auf Stelzen“, dass sie sich als Nach-wuchstrainer qualifiziert haben. 2019 haben sie sich intensiv in ein Jugendprojekt „Wanderer: heute hier, morgen dort“ eingebracht und ihr Wissen über das Theater auf Stelzen weitergegeben.Die 18-jährige Isabell Wohlfahrt aus Landsberg begleitet die Vorbereitungen und Or-ganisation für das Jubiläumsprogramm – inklusive der Nachwuchs-Workshops, der Jubiläums-Auftritte, des Trainings, der Proben und der Werbung. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Helferteam aus der Jugendgruppe. In den Osterferien standen die „neuen“ jungen Stelzenläufer zum ersten Mal auf den Stelzen, seitdem proben und trainieren sie für das große Jubiläumswochenende. Erste kleine Auftritte hatten sie bereits – etwa beim Umzug zur Landsberger Wiesn oder auf dem Veitsmarkt. „Die ersten Bewährungsproben haben sie mit Bravour hinbekommen und wir alle freuen uns nun schon sehr auf das Stelzen-Wochenende.“, sagt Isabell.Auftakt ist am Samstag ein Sternlauf der Stelzer durch die gesamte Altstadt, der in einer großen Stelzen-Parade am Hauptplatz mündet. Hier werden Stelzer-Geschichten für Kinder gespielt und dabei wird auch improvisiert: „Ein Moderator stellt kurz eine Geschichte vor, beschreibt alle mitspielenden Figuren und die Kinder aus dem Publikum dürfen die Kostüme für die Figuren bestimmen. Damit werden die Geschichten dann gespielt,“ berichtet Isabell.Wer das Stelzenlaufen auch einmal selbst ausprobieren möchte, kann anschließend an einem offenen Stelzen-Workshop teilnehmen. Kinder und Jugendliche können unter fachkundiger Anleitung die ersten Schritte auf Stelzen lernen und erleben, wie es sich anfühlt, in „luftigen Höhen“ zu schreiten.Den besonderen Höhepunkt bildet am Sonntag das Stelzen-Theaterstück „Gemeinsam stark“. Die Jugendgruppe hat dazu eigenständig eine Inszenierung erarbeitet. „Darin werden die Truden und Hojemännle eine ganz besondere Rolle spielen“, sagt Isabell. „Mit einem Team von 30 Jugendlichen können wir grandiose Szenerien spielen. Nun fiebern wir alle schon dem Sonntagabend entgegen.“Den Leiter der Stelzer, Wolfgang Hauck, freut das Engagement der Jugendlichen ganz besonders. „Mit den Aktivitäten der Jugendlichen wird diese einmalige –nun Lands-berger – Tradition, weitergetragen. Für mich ist das Theater auf Stelzen ein Ausdruck urbaner Kultur, die im öffentlichen Raum allen zugänglich ist, aber auch Mut erfor-dert.“ Mit viel Mut haben sich die Jugendlichen auch eine Menge einfallen lassen und einiges auf die Beine – oder besser Stelzen – gestellt. Es geht hoch hinaus – und jeder ist herzlich eingeladen, mitzumachen oder einfach nur zuzuschauen und sich inspirieren zu lassen. Von wunderschönen Kostümen, vom Spaß, den die Jugendlichen beim Spiel haben, von der spannenden Inszenierung und vor allem vom grenzenlosen Engagement aller Beteiligten. Landsberg auf Stelzen – zumindest für ein Wochenende.Jubiläumsprogramm auf einen Blick:29.06.1911:00-11:30 Stelzen-Parade13:30-14:30 Stelzen-Geschichten15:00-16:30 Stelzen-Workshop30.06.1918:00-19:00 Stelzen-Theater „Gemeinsam stark“Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.Weitere Veranstaltungen zum Jubiläum:Theater im Zirkuszelt:Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo UiSommertheater Waitzinger Wiese3.-11. August Landsberg am LechAusstellung 25 Jahre Die Stelzer – Theater auf Stelzen25. August – 2. September Säulenhalle Landsberg am LechLange Kunstnacht Landsberg14. September, Innenstadt Landsberg