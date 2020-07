Kulturschutzgebiet: Edin and friends

Landsberg am Lech : Innenhof des Historischen Rathauses |

SAMSTAG, 8. AUGUST 2020 VON 16:00 BIS 17:00

Kulturschutzgebiet - Edin & Friends: Clapton & more

Historisches Rathaus





„Kulturschutzgebiete“ bräuchte es ohnehin mehr, in Corona-Zeiten aber doppelt. Mit diesem Motto startet deshalb jetzt in Landsberg am Lech ein breit gefächertes Kulturgenussprogramm über den Sommer hinweg – Musik unterschiedlichster Genres, Lesung, Theater... alles live (null Streaming!), draußen, ohne Eintritt und für jeden Geschmack. Selbstverständlich ist für Corona-Sicherheitsmaßnahmen gesorgt (s. Infos und Anmeldung unten).



Wann? An 10 Samstagen zwischen dem 25. Juli und dem 3. Oktober von 16 – 17 Uhr. Wo? Im für sommerliche Konzerte bewährten Innenhof des Historischen Rathauses.



-------------------------------------

08.08.2020 - Edin & friends: Clapton & more



Edin Cerovac: Mit musikalischen Wurzeln zwischen Eric Clapton, Santana und Blues, seinem filigranem Spiel auf der akustischen Gitarre und leidenschaftlichem Gesang begeistert der erfahrene Musiker sein Publikum. Wer ihn live erlebt, kann nicht anders, als sich von seiner facettenreichen Stimme und seiner Energie mitreißen zu lassen.



Edin steht in vielen Formationen auf Münchner Bühnen, u. a. als Bandleader und Frontmann der 8-Ball-Band, der Cover-Combo Q.U.O (Best Of Status Quo), Speed Cowboy oder Acoustic-Lounge-DeLuxe. Außerdem ist er Leiter der Gitarrenschule ”Gitarreninsel“ und Dozent zum Thema „Gitarre lernen ohne Noten“.





------------------------------------



Tipp: Unbedingt reservieren, und zwar jeweils bis Freitag 12 Uhr an die



E-Mail-Adresse Kultur@landsberg.de



denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt, und so sichern Sie sich einen Platz für Ihren Favoriten-Auftritt. Sie können natürlich auch gerne spontan um 16 Uhr vorbeischauen, aber dann kann es halt sein, dass Sie nicht hineinkommen. Das klingt unlustig und ist es auch, aber: Es ist notwendig.



Alle Informationen zu den Rahmenbedingungen durch Corona finden sich ab kommender Woche auf

www.kulturinLandsberg.de



------------------------------------



In eigener Sache:



Kultur trotz Corona: Machen, was geht!

Corona und die verheerenden Folgen für Künstler: Für Sybille Engels, Künstlerin und Veranstalterin (u. a. des Landsberger Open Air-Festivals „Soundlaster“) hat die immer noch Besorgnis erregende Situation den Anstoß für eine Sommer-Eventreihe gegeben. „Streaming kann das echte Erlebnis nicht ersetzen. Wir alle brauchen Live Kultur! Damit wir uns nicht ganz entwöhnen, möchte ich Musikern, Autoren und Schauspielern einen Raum geben und ausreizen, was unter Corona-Bedingungen derzeit möglich ist.“ Weil es aufgrund der sich ständig ändernden Umstände schnell gehen musste, habe sie diesmal keine Bewerbungen ausschreiben können. „Mit dem erfahrenen Dießener Verein Rockfreunde e. V. als Veranstalter, der großartigen Unterstützung des Kulturbüros der Stadt Landsberg als Partner und dem Sponsoring durch die Landsberger MusikBuchHandlung Discy war es möglich, dieses umfang- und abwechslungsreiche Programm schnell auf die Beine zu stellen.”