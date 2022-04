Konzert des Vocalensembles erinnert an das Ende des Zweiten Weltkriegs

Wer das Eröffnungskonzert des Vocalensembles in der Aussegnungshalle am Waldfriedhof verpasst hat, bekommt eine weitere Gelegenheit, das Programm mit einigen Erweiterungen zu hören: Am Sonntag, 8. Mai, um 19 Uhr in der Landsberger Heilig-Kreuz-Kirche findet ein Konzert des Vocalensembles zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs statt. Dabei ist der Chor unter der Leitung von Matthias Utz wieder gemeinsam mit dem Lautenisten und Gitarristen Erik Müller zu hören.

"Wie liegt die Stadt so wüst" von Rudolf Mauersberger In berührenden und intensiven Kompositionen aus verschiedenen Epochen kommen Trauer und Schmerz zum Ausdruck, aber am Ende auch Hoffnung und Trost. Zu hören sind unter anderem die Sätze „Warum ist das Licht gegeben“ von Johannes Brahms, „Christus factus est“ von Anton Bruckner“ und „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ von Albert Becker sowie der erschütternde Satz "Wie liegt die Stadt so wüst" von Rudolf Mauersberger. Der Eintritt ist wieder frei – um Spenden zugunsten der Ukraine wird gebeten.