Festlicher KSM Kinder-Secondhand-Markt Landsberg am Lech am 20. Januar 2018

Landsberg am Lech : Pfarrsaal Mariä Himmelfahrt |

KSM Kinder-Secondhand-Markt Landsberg am Lech

Angeboten werden FESTLICHE / HOCHWERTIGE Kinderkleidung (Gr. 50 – 176), Schuhe u. Accessoires für folgende Anlässe:Nummernvergabe für Verkäufer:Nummern (solange das Kontingent reicht) können ab 15.12.2017 nur per E-Mail unterksm-ll@gmx.de angefordert werden.Info-Telefon: 08191.921036Vom Verkaufserlös werden 15 % vom Verkäufer für Kinder- u. Jugend-Projekte in unserer Pfarrei einbehalten.Auf Ihr Kommen freut sich das KSM-Team der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Landsberg am Lech.