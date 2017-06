Bonsai-Austellung in der Säulenhalle, Landsberg 8.-9. Juli 2017 10-17 Uhr

Landsberg am Lech : Säulenhalle am Stadttheater |

Kleine Bäume Ganz Groß Bonsai: ein gefährlich ansteckendes Hobby



Mit viel Freude und leidenschaftlicher Hingabe widmen sich Kauferinger und Landsberger des Bonsai-Treff Kaufering ihrem Hobby Bonsai zu gestalten und zu pflegen.



Nach drei Jahren wird wieder eine Bonsaiausstellung für den 8.-9. Juli 2017 in der Säulenhalle in Landsberg stattfinden, wo Sie sich an den schönsten Bonsai der Mitglieder des Bonsai-Treff Kauferings erfreuen können.



Neben Vorstand Helfried Rapp und Klaus Murr stehen die kompetenten Mitglieder den Besuchern, Anfängern als auch Experten, mit ihrem Fachwissen für Ihre Fragen zur Verfügung.



Der Bonsai-Treff Kaufering möchte mit dieser Ausstellung nicht nur die Besucher mit der faszinierenden Welt der Bonsai bekannt machen und erfreuen, sondern auch gleichzeitig Bonsai-Interessierte ermuntern sich zu melden und bei Gefallen Mitglied zu werden.



Jeden ersten Freitag im Monat treffen sich die Mitglieder zum gemeinsamen Arbeiten an eigenen Bonsai. Hier geben auch die Erfahrenen ihr Wissen in Form von hilfreichen Tipps über Bonsaigestaltung und Bonsaipflege weiter. Anfänger und alte Hasen arbeiten zusammen an ihrem Ziel dem Baum in der Schale zum Bonsai werden zu lassen.



Wer bereits vom Bonai Fieber angesteckt ist und Gleichgesinnte sucht oder sich gerne vom Bonsai Fieber anstecken lassen will, wendet sich an Klaus Murr unter der Telefonnummer 088191-46619 oder...

… kommt einfach zum nächsten Bonsai-Treff Kaufering. Ort: Räume des Hundesportvereins, Am Texet 1 in Kaufering