Beethoven-Revolution und Wiener Tänze: Außergewöhnliches und Vertrautes bei den Rathauskonzerten – Kinderkonzert am 12. Oktober

Immer im Wechsel lassen es sich die beiden künstlerischen Leiter der Landsberger Rathauskonzerte nicht nehmen, selbst auf der Bühne zu stehen. Dieses Mal gastiertam Sonntag, den 6. Oktober gemeinsam mit Wally Hase (Flöte) und der Pianistin Akemi Murakami, ebenfalls ein gern gesehener „Stammgast“ der Rathauskonzerte. Wally Hase ist Professorin für Flöte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und tritt neben Solokonzerten auch häufig als Kammermusikerin in Erscheinung. Gemeinsam präsentieren sie Stücke von Bach, Saint - Saёns, Poulenc und Mozart.Darauf haben sich alle Kinder gefreut:ist wieder da. Noch einmal gibt es die Abenteuer der kleinen Maus im Rathausfestsaal zu erleben, eine gute Nachricht für alle, die wegen des großen Andrangs im letzen Jahr kein Ticket mehr ergattern konnten. Ein buntes musikalisches Abenteuer für Groß und Klein, präsentiert von sechs Blechbläsern und einer Erzählerin am Sonntag, den 12. Oktober um 15.30 Uhr.Zwei der derzeit interessantesten Kammermusiker-Persönlichkeiten sind am 30. November als Duo zu erleben: Diesind seit Jahren als Kammermusiker auf vielen Festivals und Konzertpodien mit den bedeutendsten Musikern zu Gast. In ihrem Duo- und Solo-Programm werden neben den berühmten Solosonaten und Suiten von Johann Sebastian Bach, Solo- und Duo-Werke von György Ligeti, Maurice Ravel und Zoltan Kodály zu hören sein.Mit Werken von Benjamin Britten, Gustav Mahler, Astor Piazzolla und George Gershwin sind die beiden Ausnahmekünstleram 7. Februar zu Gast. Martin konzertiert als Solist und Kammermusiker in Europa, Amerika und Japan und ist zudem leidenschaftlicher Jazzmusiker. Wo Tomoko Takahashi auftritt, wird ihrem Spiel gleichermaßen sinnliche Wärme und wache Intelligenz bescheinigt, unprätentiös, unaffektiert, klar, direkt aus der Musik erwachsend. Unter den äußerlich ruhigen Händen der Pianistin beginne das Instrument zu singen – so die Kritiker.Das, das bereits im Oktober 2017 das Landsberger Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss, ist am 13. März 2020 mit seinem neuesten Programm „RollOverBeethoven“ zu erleben. Mit seinen sinfonischen Werken, vor allem der 9. Sinfonie, deren 'Freude schöner Götterfunken' früh ein weltweiter Hit wurde, erreicht Beethoven bis heute einMassenpublikum. In Gegenüberstellung mit eigens arrangierten Kompositionen innovativer Ikonen des Rock, Pop und Jazz wie Lennon/McCartney, Jimi Hendrix, Frank Zappa, oder David Bowie entstehen in RollOverBeethoven- Revolution unerwartete Perspektiven der Musik aus über zwei Jahrhunderten und werden zu einem neuen emotionalen Erlebnis.Am 19. April spielen dieSchrammelmusik in ihrer ureigensten Form, jedoch im Gewand unserer Zeit.Unzählige alte „ Weana Tänze“ und Märsche sind Inspiration und Kraftquelle für Neues. Heute spielen die Neuen Wiener Concert Schrammeln alte, sowie viele neue, eigene Kompositionen und verfeinern ihren Klang ständig. Es ist der Klang von Wien, entstanden in Wiener Heurigenlokalen, geschätzt von den berühmtesten Musikern, heute aufgeführt in den Konzertsälen der Welt. Tourneen führten die Neuen Wiener Concert Schrammeln in rund 25 Länder, jedoch immer wieder zum Heurigen in Wien.Tickets gibt es ab dem 4. Juli im Vorverkauf (Theaterbüro Schlossergasse und Reisebüro Vivell), online unter www.rathauskonzerte-landsberg.de, Restkarten soweit verfügbar an der Abendkasse.So. 06.10.19, 18 Uhr (Werkeinführung 17.30 Uhr)Christoph Hartmann (Oboe), Wally Hase (Flöte) und Akemi Murakami (Klavier): Werke von Bach, Saint - Saёns, Poulenc und MozartSo. 12.10.19, 15.30 Uhr (keine Werkeinführung)Kinderkonzert: Anton aus dem OpernhausSa. 30.11.2019, 18 Uhr (Werkeinführung 17.30 Uhr)Duo Tetzlaff Donderer (Cello und Violine): Solosonaten und Suiten von Bach, Ligeti, Ravel und KodályFr. 07.02.2020, 20 Uhr (Werkeinführung 19.30 Uhr)Martin Stegner (Viola) und Tomoko Takahashi (Klavier): Werke von Benjamin Britten, Gustav Mahler, Astor Piazzolla und George GershwinFr. 13.03.2020, 20 Uhr (Werkeinführung 19.30 Uhr)Runge & Ammon (Cello und Klavier): RollOverBeethoven – Revolution: Beethoven, Zappa, Hendrix, BowieSo. 19.04.2020, 18 Uhr (Werkeinführung 17.30 Uhr)Neue Wiener Concert Schrammeln