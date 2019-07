Landsberg am Lech

Vom 27. Juli bis einschließlich 4. August findet in der Säulenhalle Landsberg, Schlossergasse,

die Ausstellung "nur ein bisschen verRückt" statt.



Aussteller sind Andrea Skorpil mit Skulpturen und Bildern sowie der Gastaussteller Manfred Engert mit Radierungen, Aquarellen und Acrylarbeiten als Querschnitt durch die Zeit.



Am 27. Juli startet die Ausstellung mit einer Lesung der Landsberger Schreibwerkstatt. Hier wird ab 15:00 Uhr die neue Anthologie vorgestellt. Begrüßungsworte spricht Dr. Albert Thurner.

Die Vernissage findet am Sonntag, den 28. Juli ab 16:00 Uhr statt. Es spielt Sigi Aldenhoff.



Samstag, den 3. August fliegt ab 15:30 Uhr Musik durch die Luft. Vögel und Insekten musizieren. Eingefangen, übertragen und interpretiert von Beatrix Saadi-Varchmin.



Öffnungszeiten täglich von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr