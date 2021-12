Spenden statt Böllern

auch dieses Jahr möchten wir wieder dazu aufrufen, mit gespartem Geld für Feuerwerkskörper an Sylvester, diejenigen zu unterstützen, die in der aktuellen Lage unsere Hilfe benötigen. Zusätzlich setzen wir ein Zeichen für den Klimaschutz. Zum Beispiel wissen wir, dass das Landsberger Tierheim und die Lesepatengruppe der AWO, die sich für Grundschüler und Grundschülerinnen einsetzt, für ihre Aufgabenerfüllung dringend finanzielle Unterstützung brauchen. Über eine Spende an eine dieser Organisationen würden wir uns sehr freuen.Hier die Bankverbindungen:Tierschutzverein Landsberg, IBAN DE90 7005 2060 0000 0917 51, Sparkasse Landsberg-Dießen undAWO Landsberg, Lesepaten, IBAN DE22 7005 2060 0008 3888 03, Sparkasse Landsberg-Dießen.Bitte trage als Verwendungszweck: „Spende statt Böller“ ein. Die Spende kann steuerlich berücksichtigt werden.