Ich schließe die Überlegungen in meiner neuen Arbeit "Confessio20" mit einem Zitat aus Faust: "Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?" Diese Worte legt Goethe bekanntlich Margarete als Frage an Heinrich in den Mund und lässt sie ergänzen: "Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaub, du hältst nicht viel davon."Der Untertitel macht meine Absicht deutlich: "Notizen zur Glaubenssuche in unserer Zeit". Ich hatte viele Jahre jungen Menschen Ethik zu vermitteln gehabt – ich gehe davon aus, dass in der heutigen Gesellschaft das erforderliche Hineinwachsen in die mythisch bestimmte religiöse Tradition kaum mehr möglich ist. Geschlossene homogene religiöse Umfelder existieren nur in abgesonderten Gesellschaften. In der modernen vielgestaltigen Welt wird die Begegnung mit Religion kritisch verstandes-, nicht schlicht gewohnheitsmäßig geprägt sein müssen, um ihren Inhalten und Zielen nahezukommen.Das natürliche Glaubensbedürfnis der Menschen will jedoch gegenwartsnah bedient sein, riefe ich gerne den Kirchen zu. Ich gehe von der klassischen Philosophie aus, um darauf Beziehungen zur modernen Naturwissenschaft herzustellen und mich schließlich mit der zeitgenössischen Religionskritik zu befassen. Ich trete in meinen Texten nicht etwa als Reformator oder gar missionierend auf. Ich mache mir lediglich Gedanken darüber, wie der heute rational orientierte Mensch sich mit den Mitteln der Zeit sein über konfessionsgrenzen hinausgreifendes Glaubensrefugium schaffen kann – ohne Gefahr zu laufen, in bloßen Nachvollzug oder gar auf Abwege modernistischen Gefabels zu geraten.(Ich, Dietrich Kothe, Noch-Hohenfurcher, bald Kauferinger, war fünf Jahrzehnte als Lehrer an beruflichen Schulen tätig u. a. in Schongau, Weilheim und Landsberg – auch in Herzogsägmühle. Nach Romanen und lyrischen Texten erscheint nun als Sachbuch meine Textsammlung "Confessio20 – Notizen zur Glaubenssuche in unserer Zeit" im katholischen, ehemals klösterlichen Bernardus-Verlag Aachen.)