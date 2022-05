Vespa Ausfahrt Augsburg Anrollern 2022

Landsberg am Lech : SIP Scootershop GmbH |

Das Anrollern des "Rollerkö" in Augsburg ist jedes Jahr ein Highlight im Terminkalender und von Landsberg aus ein Homerun. Der eigentliche Termin war bereits 3 Wochen zuvor im April zur https://www.sip-scootershop.com/de/blogs/klassik-s...">Customshow der Crazy Bumble Bees und der Zuckerpuppen in Gundelfingen. Allerdings war es an dem Tag kalt und windig und so sollte es einen zweiten, wärmeren Termin geben: den 1. Maisonntag.





Treffpunkt wie jedes Jahr mitten in der Innenstadt vor dem Mc Donalds, dem ehemaligen Salamander Schuhgeschäft. Auch dieses Jahr gabs wieder den schönen Patch, der sofort ausverkauft war. Somit also wohl etwas um die 200 Teilnehmer.Abfahrt am Rollerkö und es ging zum ersten Zwischenstop, dem BRK Zentrum in Friedberg. Als alle durch sämtliche Innenstadt Ampeln dort angekommen sind führte die schöne Route über unzählige Dörfer durch das wunderbare Wittelsbacher Land nach Eurasburg zum Landhausbräu Koller. Der Biergarten dort ist ein Traum und Wurstsalat, Krustenschnitzel und Kaiserschmarrn korrespondierten hervorragend mit dem selbstgebrauten Bier.Auf der Tour kam es leider zu einem Zwischenfall, 2 Vespa Fahrer haben sich wohl verhakt, sind gestürzt und mussten ins Krankenhaus. Wir hoffen es geht den beiden soweit gut und wünschen schnelle Genesung! Denkt bitte immer an sichere Zweiradbekleidung wenn ihr losstartet, wir wünschen Euch allen eine gesunde und unfallfreie Rollersaison 2022!Ganzer Bericht: